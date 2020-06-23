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23 июня 2020, вторник, 22:19 75
Политика 2020-06-23T22:19:28+03:00
Українські Новини
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву

Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву

Надежда Комендантова
Партия

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Руководили ведущей политической силы Рады были не в курсе, что их разговор записывался, поэтому в выражениях себя сильно не ограничивали.

Как сообщает "Страна", думая, что видеокамеры выключены, Корниенко заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".

Издание привело полный диалог лидеров партии "Слуга народа":

Корниенко: Алахвердиева - вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху@рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".

Стоит отметить, что Николаев - родной для Аллахвердиевой город. Ранее она работала здесь директором Николаевской областной дирекции АО СК "Уника".

Также занимала должности директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК "ИНГО Украина" и заместителя директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах".

Напомним, в прошлом году Аллахвердиева засветила в Раде новый iPhone за полторы ее зарплаты

Кроме того, новоиспеченная депутатка Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда.

 

 

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