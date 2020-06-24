Аллахавердиева прокомментировала видео с разговором Арахамии и Корниенко о ней

Депутат Верховной Рады Ирина Аллахвердиева ("Слуга народа") отреагировала на соответствующее видео разговора Давида Арахамии с Александром Корниенко, где они якобы обсуждали ее внешность, и назвала распространенное видео фейком и монтажом.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж", - написала депутат в соцсети Facebook.

Аллахвердиева отметила, что ей звонили как Корниенко, так и Арахамия и заверили, что ничего из опубликованного на самом деле сказано не было.

"Такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - останется на их совести", - подытожила она.

При этом в опубликованном 23 июня видео Корниенко описал Аллахвердиеву как "баба рабочая как корабельная сосна" и "вообще красотка", а также что "она тут... (проведет) 300 встреч за 4 месяца. И выиграет".

Как сообщали Українські Новини, Корниенко и Арахамия заявляют, что видео с их разговором об Аллахвердиевой смонтировано.

Также в прошлом году Аллахвердиева засветила в Раде новый iPhone за полторы ее зарплаты.