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24 июня 2020, среда, 14:34 623
Верховная Рада и партии 2020-06-24T14:34:54+03:00
Українські Новини
Аллахавердиева прокомментировала видео с разговором Арахамии и Корниенко о ней

Аллахавердиева прокомментировала видео с разговором Арахамии и Корниенко о ней

Елена Новикова
Слуга народа, Партия
Ирина Аллахвердиева. Фото: Facebook
Ирина Аллахвердиева. Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады Ирина Аллахвердиева ("Слуга народа") отреагировала на соответствующее видео разговора Давида Арахамии с Александром Корниенко, где они якобы обсуждали ее внешность, и назвала распространенное видео фейком и монтажом.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж", - написала депутат в соцсети Facebook.

Аллахвердиева отметила, что ей звонили как Корниенко, так и Арахамия и заверили, что ничего из опубликованного на самом деле сказано не было.

"Такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - останется на их совести", - подытожила она.

При этом в опубликованном 23 июня видео Корниенко описал Аллахвердиеву как "баба рабочая как корабельная сосна" и "вообще красотка", а также что "она тут... (проведет) 300 встреч за 4 месяца. И выиграет".

Как сообщали Українські Новини, Корниенко и Арахамия заявляют, что видео с их разговором об Аллахвердиевой смонтировано.

Также в прошлом году Аллахвердиева засветила в Раде новый iPhone за полторы ее зарплаты.

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