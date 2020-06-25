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25 июня 2020, четверг, 10:06 1137
Общество 2020-06-25T10:30:02+03:00
Українські Новини
За сутки заболевших в Киеве стало на 81 человека больше. Среди зараженных — медики

За сутки заболевших в Киеве стало на 81 человека больше. Среди зараженных — медики

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, КГГА, коронавирус в Киеве, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 24 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 81 человека до 4 609, среди заболевших 3 медиков.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирус, увеличилось на 81 человека. На сегодня в столице уже 4 609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели в том числе и трое медиков", - сказал он.

Среди заболевших: 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет, 23 мужчины от 18 до 80 лет, а также 3 девочки возрастом от 2 до 14 лет, 4 мальчика - от 7 года до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 12 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 33 человека, за все время выздоровели 1 473 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 13, в Оболонском и Соломенском - по 12, в Шевченковском - 9 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" для приема больных коронавирусом.

24 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 994 до 40 008, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 067 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,7%, количество новых летальных случаев не изменилось.

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