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25 червня 2020, четвер, 10:06 25
Суспільство 2020-06-25T12:15:03+03:00
Українські Новини
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики

За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

Кількість хворих на коронавірус у Києві 24 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 81 людину до 4 609, серед хворих — 3 медиків.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 81 людини. На сьогодні в столиці вже 4 609 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Захворіли в тому числі і троє медиків", — сказав він.

Серед хворих: 51 жінка у віці від 18 до 78 років, 23 чоловіки від 18 до 80 років, а також 3 дівчинки віком від 2 до 14 років, 4 хлопчика - від 7 до 17 років.

В лікарні столиці госпіталізували за минулу добу 12 пацієнтів, інші на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 33 людини, за весь час одужали 1 473 осіб.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Дарницькому районі - 13, в Оболонському та Солом'янському - по 12, у Шевченківському - 9 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я готує лікарні "другої хвилі" для прийому хворих на коронавірус.

24 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 994 до 40 008, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 067 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 5,7%, кількість нових летальних випадків не змінилося.

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За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики
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