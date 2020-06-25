В Украине полтора миллиона безработных, - Госстат

В январе-марте 2020 года уровень безработицы составил 8,6%, в то время, как в апреле зарегистрированы 100 тыс. безработных. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

"По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в 1-м квартале 2020 года составило 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,5 млн человек", - говорится в нем.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,5 млн человек.

В 1-м квартале 2020 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%.

Уровень безработицы среди рабочей силы от 15 лет и старше составил 8,5%, а в возрасте 15-70 лет - 8,6%.

Как сообщали Українські Новини, на октябре-декабре 2019 года уровень безработицы составил 8,7%.

Ранее сообщалось о том, что как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция. Чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.