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24 марта 2020, вторник, 17:23 14
Экономика 2020-03-24T17:27:15+02:00
Українські Новини
Госстат назвал количество безработных в Украине

Госстат назвал количество безработных в Украине

Таня Войтюк
Украина, Безработица, Госстат, Уровень безработицы
В Украине безработица составила 8,7% в 2019. Фото: freepik
В Украине безработица составила 8,7% в 2019. Фото: freepik

Из-за коронавируса безработными могут стать до 25 миллионов человек, в октябре-декабре 2019 года уровень безработицы в Украине составил 8,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

"По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в 4-м квартале 2019 составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,4 млн человек", - говорится в нем.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,6 млн человек.

В 4-м квартале 2019 уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 57,7%.

Уровень безработицы среди рабочей силы от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составлял по 8,7%.

Как сообщали Українські Новини, на 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.

Уровень безработицы ─ отношение количества безработных в возрасте 15 лет и старше к рабочей силе указанного возраста или соответствующей социально-демографической группе.

Занятое население ─ лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемой неделе работали хотя бы 1 час с целью получения оплаты или прибыли или  временно отсутствовали на работе.

Тем временем эксперты рассказали, как мировой кризис отразится на Украине и что будет с экономикой в ближайшем будущем.

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