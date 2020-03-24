Госстат назвал количество безработных в Украине

Из-за коронавируса безработными могут стать до 25 миллионов человек, в

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

"По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в 4-м квартале 2019 составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,4 млн человек", - говорится в нем.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,6 млн человек.

В 4-м квартале 2019 уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 57,7%.

Уровень безработицы среди рабочей силы от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составлял по 8,7%.

Как сообщали Українські Новини, на 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.

Уровень безработицы ─ отношение количества безработных в возрасте 15 лет и старше к рабочей силе указанного возраста или соответствующей социально-демографической группе.

Занятое население ─ лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемой неделе работали хотя бы 1 час с целью получения оплаты или прибыли или временно отсутствовали на работе.

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