подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июня 2020, вторник, 06:00 297 Документ
Силовые структуры 2020-06-02T08:00:03+03:00
Українські Новини
Глава Нацполиции Клименко в апреле получил в 2,5 раза меньше, чем в марте

Глава Нацполиции Клименко в апреле получил в 2,5 раза меньше, чем в марте

Кира Молчанова
Зарплата, Нацполиция, Игорь Клименко, Зарплата чиновников
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

После того, как глава Национальной полиции Игоря Клименко в апреле вместе с зарплатой получил еще надбавки на несколько десятков тысяч гривен, его зарплата за апрель составила 46 300 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Предельная сумма при этом, согласно закону, составила 75 134 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Клименко за март составила 121 тыс. гривен.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за февраль составила 121 435 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Клименко за январь составила 80 тыс. гривен, а в декабре - 164, 4 тыс. грн.

Кабинет Министров предложил до конца 2020 года сократить наполовину зарплату чиновникам, получающим более 47 тыс. гривен, и уменьшить на 30% зарплату и вознаграждение руководителям и членам набсоветов госпредприятий и госкомпаний.

Больше новостей о: Зарплата Нацполиция Игорь Клименко Зарплата чиновников

Февральский рейтинг зарплат: кто из силовиков полу...
В апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на...
Масштабная перестрелка в Броварах. Полиция задержа...
Зарплата руководителя Госуправления делами за апре...
На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе"
Доллар продолжает падать. Курс НБУ на вторник
Новости
Украина не будет помогать России решать вопрос с водой в Крыму, — Кулеба 08:13
В мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться 07:25
У Зеленского спрятали информацию, как и сколько бюджетных денег съедает государственный канал- пропагандист "Дом" 07:10 Документ
Незаметно наступило лето и третья волна смягчения карантина 07:05 Новости дня
В мае продажи легковых автомобилей в Украине существенно упали 07:00
больше новостей
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Минирование моста Метро. ФОТО:
Выстрелы, собака и снайперы: появилось видео, как задерживали киевского "минера" 23:12
На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе" 05:14
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Михаил Майман собрался на выборы и обвинил Киву в организации вооруженного нападения 16:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok