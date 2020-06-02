Глава Нацполиции Клименко в апреле получил в 2,5 раза меньше, чем в марте

После того, как глава Национальной полиции Игоря Клименко в апреле вместе с зарплатой получил еще надбавки на несколько десятков тысяч гривен, его зарплата за апрель составила 46 300 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Предельная сумма при этом, согласно закону, составила 75 134 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Клименко за март составила 121 тыс. гривен.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за февраль составила 121 435 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Клименко за январь составила 80 тыс. гривен, а в декабре - 164, 4 тыс. грн.

Кабинет Министров предложил до конца 2020 года сократить наполовину зарплату чиновникам, получающим более 47 тыс. гривен, и уменьшить на 30% зарплату и вознаграждение руководителям и членам набсоветов госпредприятий и госкомпаний.