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04 июня 2020, четверг, 11:25 63
Силовые структуры 2020-06-04T11:30:01+03:00
Українські Новини
Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов за его отставку

Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов за его отставку

Валерия Драгомирова
МВД, Арсен Аваков, Отставка Авакова
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов Верховной Рады за его отставку. 

Об этом он сказал Українським Новинам. 

"С чего вы взяли, что я буду это комментировать", - сказал он. 

Других подробностей он не сообщил. 

На данный момент Аваков принимает участие в координационном совещании в Генеральной прокуратуре. 

Как сообщали Українськi Новини, нардеп от "Слуги народа" с трибуны Рады призвал отправить Авакова в отставку. По его словам, во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Кроме того, фракция "Слуга народа" официально пригласила Арсена Авакова отчитаться за Кагарлык и Бровары на согласительном совете в пятницу, 5 июня. 

На вопрос о личном отношении председателя фракции к работе Авакова, он ответил, что для начала хотел бы услышать отчет министра. Также у многих депутатов фракции есть к нему вопросы. 

Тем временем Аваков установил рекорд Украины – дольше всех возглавляет МВД. На своей должности Аваков уже 6 лет и 4 месяца. 

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