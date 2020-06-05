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05 июня 2020, пятница, 10:21 285 Обновлено
Общество 2020-06-05T10:58:13+03:00
Українські Новини
В центре Киева проходят митинги за отставку Авакова

В центре Киева проходят митинги за отставку Авакова

Кира Молчанова
Киев, Верховная Рада, Акция протеста, Арсен Аваков
Акция протеста под Радой. Скриншот онлайн-трансляции
Акция протеста под Радой. Скриншот онлайн-трансляции

В то время, когда Верховная Рада слушает отчет министерства внутренних дел Арсена Авакова о борьбе с организованной преступностью, в центре столицы проходят митинги под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров, на которых требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Около тысячи человек митингуют за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова возле Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют трансляции телеканалов, передают Українськi Новини.

Митингующие скандируют "Геть Авакова", "Аваков - чорт" и держат плакаты с надписями: "Геть Авакова", "Почему полиция избивает, насилует, убивает?", "Нет полицейскому государству", "2295 дней без безопасности полиции Авакова".

Также у здания установлены палатки "Правого сектора".

Происшествий и задержаний не было замечено.

Правоохранители и полиция диалога контролируют безопасность.

Участники привезли на акцию старый полицейский автомобиль, который потом перевернули под музыку и зажженные фаера.

Акция протеста под Верховной Радой. Скриншот видео TouTubeАкция протеста под Верховной Радой. Скриншот видео TouTube

В центре проходят акции "Авакова в отставку" и акция партии "Голос" "Ненаказанное зло убивает. Аваков уйти!".

"Министр Аваков пережил уже 4 правительства, ему не страшны перезагрузки всего Кабинета Министров. Мы должны добиться, чтобы он ушел с должности. Депутаты должны проголосовать за постановление о его отставке. Ты можешь напомнить депутатам об их обязанности — защищать людей", — говорят организаторы.

Кроме того, участники "Правого сектора" тоже проводят акцию, призывают к отставке Арсена Авакова и зовут на аналогичные акции людей в других городах.

Акция протеста под Верховной Радой. Скриншот видео TouTubeАкция протеста под Верховной Радой. Скриншот видео TouTube

Кроме этого под стенами Кабинета министров на 14 часов анонсирован митинг "Против полицейского произвола в Украине", который организуют KyivPride и "Центр гражданских свобод".

Чтобы обеспечить безопасность всех акций, в центр Киева планируют привлечь дополнительные силы правоохранителей.

Как сообщали Українські Новини, митинги за отставку Авакова были анонсированы ранее.

4 июня Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов Рады за его отставку.

2 июня Фракция "Голос" в Раде инициировала сбор подписей за отставку Авакова.

1 июня Фракция "Слуга народа" в Раде выступила за заслушивание Авакова на заседании парламента в пятницу, 5 июня.

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