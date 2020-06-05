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05 июня 2020, пятница, 16:18 723 Дополнено
Верховная Рада и партии 2020-06-05T16:19:11+03:00
Українські Новини
Под инициативой "Голоса" об увольнении Авакова подписались 35 депутатов от "Слуги народа"

Под инициативой "Голоса" об увольнении Авакова подписались 35 депутатов от "Слуги народа"

Кира Молчанова
Верховная Рада, Голос, Арсен Аваков, Отставка Авакова
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov

Фракция "Голос" в Верховной Раде зарегистрировала постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, за отставку которого митинговали активисты под Радой.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат парламента от фракции Ярослав Железняк, передают Українськi Новини.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию", - написал он.

Железняк уточнил, что под постановлением поставили подписи 56 парламентариев.


(Новость дополнена подробностями)

35 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" подписались под проектом постановления, инициированным фракцией "Голос" об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом свидетельствуют данные об инициаторах проекта постановления №3606 на сайте Рады

Текст проекта постановления на данный момент отсутствует на сайте парламента.
Постановление зарегистрировано 5 июня, хотя "Голос" начал сбор подписей 2 июня.

За это время под ним подписались 35 депутатов "Слуги народа", среди которых председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Дмитрий Гурин, Виталий Безгин, зампредседателя комитета гуманитарной и информационной политики Гео Лерос, зампредседателя комитета свободы слова Евгений Брагар, зампредседателя комитета национальной безопастности и обороны Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Лиза Богуцкая, Татьяна Цыба, Евгений Шевченко, Александр Мариковский

Из фракции "Европейская солидарность" подписался 1 депутат - Яна Зинкевич.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июня "Голос" инициировал сбор подписей за отставку Авакова. Сам глава МВД отказался комментировать этот факт.

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде намерена поддержать постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел в случае регистрации соответствующего проекта постановления, однако инициирует сбор подписей за отставку всего правительства.

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