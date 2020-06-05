Под инициативой "Голоса" об увольнении Авакова подписались 35 депутатов от "Слуги народа"

Фракция "Голос" в Верховной Раде зарегистрировала постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, за отставку которого митинговали активисты под Радой.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат парламента от фракции Ярослав Железняк, передают Українськi Новини.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию", - написал он.

Железняк уточнил, что под постановлением поставили подписи 56 парламентариев.



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35 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" подписались под проектом постановления, инициированным фракцией "Голос" об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом свидетельствуют данные об инициаторах проекта постановления №3606 на сайте Рады



Текст проекта постановления на данный момент отсутствует на сайте парламента.

Постановление зарегистрировано 5 июня, хотя "Голос" начал сбор подписей 2 июня.



За это время под ним подписались 35 депутатов "Слуги народа", среди которых председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Дмитрий Гурин, Виталий Безгин, зампредседателя комитета гуманитарной и информационной политики Гео Лерос, зампредседателя комитета свободы слова Евгений Брагар, зампредседателя комитета национальной безопастности и обороны Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Лиза Богуцкая, Татьяна Цыба, Евгений Шевченко, Александр Мариковский.



Из фракции "Европейская солидарность" подписался 1 депутат - Яна Зинкевич.



Как сообщали Українськi Новини, 2 июня "Голос" инициировал сбор подписей за отставку Авакова. Сам глава МВД отказался комментировать этот факт.

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде намерена поддержать постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел в случае регистрации соответствующего проекта постановления, однако инициирует сбор подписей за отставку всего правительства.