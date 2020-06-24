подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 20:19 116
Внешняя политика 2020-06-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский и Эрдоган обсудили возобновление авиарейсов между Украиной и Турцией

Зеленский и Эрдоган обсудили возобновление авиарейсов между Украиной и Турцией

Валерия Драгомирова
Карантин, Авиасообщение, Отдых в Турции, Турция-Украина
Украина-Турция. Фото: nahnews.org
Украина-Турция. Фото: nahnews.org

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривают 1 июля как дату возобновления авиационного сообщения между странами по мере ослабления карантинных мероприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам телефонного разговора между главами государств, передают Українськi Новини.

"Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что желание авиакомпаний восстановить свои рейсы даст толчок для постепенного восстановления туристической отрасли.

Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

Как сообщали Українськi Новини, Турция предлагает покупать страховые пакеты на случай коронавируса в своих аэропортах. 


Ранее Турция открыла границы для 31 страны мира только с целью лечения. 

Тем временем в Турции, где начали принимать туристов, снова ввели комендантский час

Больше новостей о: Карантин Авиасообщение Отдых в Турции Турция-Украина

В Киевской области могут усилить карантин...
Ryanair возобновил полеты в Украину. В Киев прибыл...
Без самоизоляции и тестирования: Турция с 1 июля г...
Украина и Турция договорились о взаимном признании...
Киев вводит новые послабления карантина. Открываются рестораны, кафе, кинотеатры и бассейны
Депутаты хотят увеличить сумму платежа без идентификации в 5 раз до 25 тыс. гривен
Новости
Артем и София стали самыми популярными именами в 2020. Какие еще имена выбирают детям 21:12
Резкие перепады температур, дожди с градом и шквалы. Прогноз погоды на 25 июня 21:00
НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина 20:46 Документ
Галина Третьякова. Скриншот видео
Депутат "Слуги народа" Третьякова похвалила практику стерилизации женщин 20:35
Власти хотят ввести налог для всех владельцев недвижимости в виде риэлтерского сбора, – эксперт 20:20
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok