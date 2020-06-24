Зеленский и Эрдоган обсудили возобновление авиарейсов между Украиной и Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривают 1 июля как дату возобновления авиационного сообщения между странами по мере ослабления карантинных мероприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам телефонного разговора между главами государств, передают Українськi Новини.

"Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что желание авиакомпаний восстановить свои рейсы даст толчок для постепенного восстановления туристической отрасли.

Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

Как сообщали Українськi Новини, Турция предлагает покупать страховые пакеты на случай коронавируса в своих аэропортах.



Ранее Турция открыла границы для 31 страны мира только с целью лечения.



Тем временем в Турции, где начали принимать туристов, снова ввели комендантский час.