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25 июня 2020, четверг, 07:00 284 Инфографика
Общество 2020-06-25T08:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области

"Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области

Валерия Драгомирова
Львовская область, Карантин, Укрзализныця, Поезда, Пригородные поезда
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" с 25 июня решило возобновить курсирование 12 пригородных поездов по региональному филиалу "Львовская железная дорога", также 26 июня будет добавлено еще 8 пригородных поездов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Данное решение было принято на основе рекомендации региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" намерена возобновить поезда во Львов из Киева и Одессы с 26 июня.


По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, с 26 июня возобновят работу поездов, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров.

Ранее Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.

Кроме того, "Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областей

Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина. 

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