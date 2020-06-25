"Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области

Акционерное общество "Укрзализныця" с 25 июня решило возобновить курсирование 12 пригородных поездов по региональному филиалу "Львовская железная дорога", также 26 июня будет добавлено еще 8 пригородных поездов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Данное решение было принято на основе рекомендации региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" намерена возобновить поезда во Львов из Киева и Одессы с 26 июня.



По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, с 26 июня возобновят работу поездов, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров.



Ранее Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.



Кроме того, "Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областей.





Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина.