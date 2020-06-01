"Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областей. Там не ослабили карантин

С сегодняшнего дня в Украине запустили ж/д-перевозки дальнего сообщения, но далеко не во все области. Акционерное общество "Укрзализныця" еще не получило решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях. В Хмельницкой области есть разрешение на курсирование только в двух направлениях: "Жмеринка - Гречаны" и "Хмельницкий - Волочиск", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования и "Укрзализныця" в следующие несколько дней увеличит количество новых рейсов.

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.