подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июня 2020, понедельник, 13:04 147
Транспорт 2020-06-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областей. Там не ослабили карантин

"Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областей. Там не ослабили карантин

Кира Молчанова
Укрзализниця, Львовская область, Днепропетровская область, Черновицкая область, Винницкая область, Ривненская область, карантин в Украине, ослабление карантина
Укрзализниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов
Укрзализниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов

С сегодняшнего дня в Украине запустили ж/д-перевозки дальнего сообщения, но далеко не во все области. Акционерное общество "Укрзализныця" еще не получило решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях. В Хмельницкой области есть разрешение на курсирование только в двух направлениях: "Жмеринка - Гречаны" и "Хмельницкий - Волочиск", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования и "Укрзализныця" в следующие несколько дней увеличит количество новых рейсов.

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.

Больше новостей о: Укрзализниця Львовская область Днепропетровская область Черновицкая область Винницкая область Ривненская область карантин в Украине ослабление карантина

В поездах больше не будут кормить, а на вокзалах н...
В Киеве с сегодняшнего дня открыли детсады, фитнес...
В Днипровской области глава лабцентра подделывал П...
Стрельба в Броварах. Большинство задержанных полиц...
"Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областей. Там не ослабили карантин
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится
Новости
В киевском метро ограничили движение по красной линии из-за сообщения о минировании моста Метро 15:08 Обновляется
Российский "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года 15:07
Инвесторы в "зеленую" энергетику просят встречи с Зеленским 14:59
С 3 июня у украинцев появится новая монета номиналом 10 гривен 14:44
"Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования 14:39
больше новостей
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз 15:12
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
"Укрзализниця" открыла продажу билетов на поезда западного направления 15:41
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
больше новостей
Лещенко задекларировал 2,3 млн гривен дохода и автомобиль Mazda за 2019
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok