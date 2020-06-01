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01 июня 2020, понедельник, 12:46 32
Транспорт 2020-06-01T13:00:01+03:00
Українські Новини
В поездах больше не будут кормить, а на вокзалах нужно носить маску, — МОЗ опубликовал новые рекомендации

В поездах больше не будут кормить, а на вокзалах нужно носить маску, — МОЗ опубликовал новые рекомендации

Кира Молчанова
Ж/д вокзал, Маски, вокзалы, коронавирус в Украине, ослабление карантина, Продажа билетов
Кассирка на вокзале. Укрзализниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Кассирка на вокзале. Укрзализниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk

С сегодняшнего дня украинцам разрешили ездить на поездах и открыли продажу билетов. Кроме того, Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №31 от 30 мая, передают Українськi Новини.

Согласно ему, перевозка пассажиров будет осуществляться в пределах количества мест для сидения, в случае перевозок в области, где не действует смягчение карантина, - в пределах 50% от количества мест для сидения при условии рассадки пассажиров со свободным местам рядом, спереди и сзади.

  • В помещении вокзалов разрешено пребывание не более 1 человека на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров с соблюдением дистанции 1,5 м.
  • Пребывание на вокзалах, в залах ожидания разрешено только при использовании средств индивидуальной защиты.
  • Маски или респираторы также должны использовать работники железной дороги.
  • Те сотрудники, которые непосредственно контактируют с пассажирами, должны иметь при себе карманный диспенсер с антисептиком.
  • Перед началом рабочего дня всем сотрудникам железной дороги нужно пройти термометрию.
  • Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.
  • В помещениях вокзала нужно проводить влажную уборку не менее 4 раз в день, проветривать помещения каждые 2 часа (при благоприятной погоде проветривание рекомендуется делать постоянно).
  • На вокзалах, станциях, в поездах нужно проводить дезинфекцию поверхностей.
  • На вокзалах и станциях должны быть оборудованы места для проведения дезинфекции рук.
  • Запрещено предоставление кейтеринговых услуг и реализация продуктов питания в поездах (за исключением бутилированной воды).

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

Также в "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

Однако Киевская городская электричка пока никуда не едет. Там еще ведутся ремонтные работы.

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