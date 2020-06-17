подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 15:12 32126
Транспорт 2020-06-19T05:29:53+03:00
Українські Новини
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина

Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина

Ирина Николенко
Укрзализныця, Билеты на поезда, Пассажирские перевозки, Железнодорожное сообщение
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В то время, как зарубежные поездки остаются усложненными, а в связи с началом летнего сезона украинцы стали больше путешествовать, "Укрзализныця" постепенно начала восстанавливать железнодорожное сообщение по стране и сейчас поездка к морю обейдется от 200 гривен. Українські Новини сделали подборку поездов, которые сейчас курсируют и на которые можно приобрести билеты.

Сейчас приобрести билеты можно на такие направления

№1/2 Ивано-Франковск – Костянтиновка

№7/8 Киев – Ивано-Франковск

№749/750 Киев – Ивано-Франковск

№29/30 Киев – Ужгород

№98/97 Ковель – Киев

№772/771 Хмельницкий – Киев

Скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express – международный аэропорт "Борисполь"

№6202/6008 Козятин – Фастов – Киев

№7032 Фастов – Киев

№6070 Тарасовка – Киев

№6014 Фастов – Киев

№6029 Киев – Фастов

№6027/6213 Киев – Фастов – Козятин

№6035 Киев – Фастов

№6023/6211 Киев – Фастов – Козятин

№6902 Киев – Нежин

№6915 Нежин – Киев

№6930 Киев – Нежин

№6929 Нежин – Киев

№6880 Киев – Яготин

№6809 Яготин – Дарница

№106/105 Одесса – Киев на станции Винница

№772/771 Хмельницкий – Киев на станции Гнивань

№ 779/780 Суммы – Винница

№ 774/773 Киев – Шостка

№20/19 Киев – Лисичанск

№53/54 Днипро – Одеса

№116/115 Киев – Бердянск

№136/135 Киев – Покровск

№1/2 Ивано-Франковск – Костянтиновка

№712/711 Киев – Костянтинивка

№126/125 Киев – Костянтиновка

№6018 Фенольная – Лиман

№6225 Святогорск – Краматорск

№6002 Словянск – Святогорск

 № 6208Словянск – Курдюмовка

№6231 Святогорск – Фенольная

№6244 Фенольная – Близнюки

№6251 Близнюки – Фенольная

№6072 Фенольная – Словянск

№6004 Костянтиновка – Лиман

№6249 Лиман – Фенольная

№6219 Лиман – Близнюки

Ранее Українські Новини сообщали, с 19 июня начнут курсировать поезда по маршрутам, на которые уже можно приобрести билеты с сочетанием: Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород, Киев - Херсон.

В Винницкой области "Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования.

Больше новостей о: Укрзализныця Билеты на поезда Пассажирские перевозки Железнодорожное сообщение

"Укрзализниця" увеличила количество поездов в тури...
С сегодняшнего дня "Укрзализниця" запускает экспре...
"Укрзализныця" назначила пять региональных поездов...
Пять стран готовы возобновить авиасообщение с Укра...
В Киеве и Черновицкой области могут ослабить карантин, а в 15 областях - ужесточить, - Ляшко
Рада предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять законы парламента
Новости
В НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции 07:00
Суд отпустил Порошенко, Рада не отпустила Вакарчука и "прокатила" Шмыгаля 06:45 Новости дня
Кадр из кинофильма
Погибла актриса, сыгравшая Джамилю в "Белом солнце пустыни" 06:43 Фото
Сегодня впервые отмечают день фермера: Зеленский создал праздник 06:23
Клещи и комары не смогут заразить вас коронавирусом, — иммунолог 06:15
больше новостей
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:12
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
Скриншот:facebook.com/CizinecNeniOtrok
В Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам 12:39
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:12
больше новостей
Дело против Порошенко за разжигание вражды о получении томоса расследуется по заявлению прихожан УПЦ КП, – ГБР
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok