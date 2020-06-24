С 26 июня "Укрзализныця" намерена возобновить поезда во Львов из Киева и Одессы: график и список направлений

В то время, как "Укрзализныця" запустила еще один поезд дальнего следования, с 26 июня возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом. Об этом сообщает пресс-служба компании, передают Українські Новини.

С 26 июня "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом.

Список поездов

№743 / 744 Дарница, Киев – Львов

№715 / 716 Киев – Львов

№91 / 92 Киев – Львов

№12 / 11 Львов – Одесса

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, с 26 июня возобновят работу поездов, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров.

"Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажа билетов", – сообщил он.

График поездов

Поезд №743 / 744 Дарница, Киев – Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратно отправление из Львова в 6:02 и прибытия на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11:17, на станцию ​​Дарница в 11:43. Во время следования предусмотрены остановки на таких станциях Святошино, Коростень, Дубно, Подзамче.

Поезд №715 / 716 Киев – Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратное отправление в 16:12 и прибытие в Киев в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91 / 92 Киев – Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратное отправление в 23:19 и прибытие в Киев в 6:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Подзамче.

Поезд №12 / 11 Львов – Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. В обратном направлении отправление в 21:59 и прибытие во Львов в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Также в компании добавляют, что в поездах проводят усиленную дезинфекцию до и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлено санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Все пассажиры в поездах должны обязательно быть в защитных масках, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Ранее Українські Новини сообщали, В Ивано-Франковской области "Укрзализныця" временно отменила 7 пригородных поездов из-за наводнения в регионе.

"Укрзализныця" постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение в Украине: список всех поездов, на которые можно приобрести билеты.