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24 июня 2020, среда, 17:28 1021 Инфографика
Транспорт 2020-06-24T17:31:40+03:00
Українські Новини
"Укрзализниця" запускает дополнительный поезд к морю

"Укрзализниця" запускает дополнительный поезд к морю

Кира Молчанова
Киев, Одесса, Море, Укрзализниця, Железнодорожное сообщение, Поезда
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Этим летом "Укрзализниця" уже объявляла о запуске дополнительных поездов в туристических направлениях. Теперь на время летних отпусков назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити / Интерсити + № 761/762 сообщением Киев - Одесса - Киев.

Об этом "Укрзализниця" сообщает в своем Тelegram-канале.

Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:19 и прибывать в Одессу в 14:01 с остановками на станциях: Казатин (08: 16-08: 17), Винница (08: 59-09: 01), Жмеринка (09: 39-09: 41), Вапнярка (10: 32-10: 33) и Подольск (11: 57-11: 58).

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:41 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 22:59 с остановками на станциях: Подольск (17: 50-17: 51), Вапнярка (19: 06-19: 07), Жмеринка (20 : 01-20: 03), Винница (20: 36-20: 38), Казатин (21: 19-21: 20).

Поезд будет курсировать составом из вагонов производства ПАО «КВСЗ», а в период с 20 по 25 июля - составом производства «Hyundai Rotem».

Напоминаем, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории Интерсити + № 763/764 сообщением Киев - Одесса - Киев.

Расписание дополнительного поезда в Одессу. Фото: Расписание дополнительного поезда в Одессу. Фото: "Укрзализниця"

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов, 1 июня, перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

С 1 июня "Укрзализниця" запустила 42 поезда, и с каждым днем направлений, куда можно будет доехать, становится все больше, хотя пассажирам теперь придется ездить по новым правилам.

"Укрзализниця" возобновила курсирвоание Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь".

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