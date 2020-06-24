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24 червня 2020, середа, 17:28 10
Транспорт 2020-06-24T19:45:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" запускає додатковий потяг до моря

"Укрзалізниця" запускає додатковий потяг до моря

Кира Молчанова
Укрзалізниця, коронавірус в Україні, літо-2020
Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Цим літом "Укрзалізниця" вже оголошувала про запуск додаткових поїздів у туристичних напрямках. Тепер на час літніх відпусток призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті / Інтерсіті + № 761/762 сполученням Київ - Одеса - Київ.

Про це "Укрзалізниця" повідомляє у своєму Тelegram-каналі.

Поїзд курсуватиме щоденно з 1 липня по 31 серпня.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 6:19 і прибуде до Одеси о 14:01 із зупинками на станціях: Козятин (08: 16-08: 17), Вінниця (08: 59-09: 01), Жмеринка (09: 39-09: 41), Вапнярка (10: 32-10: 33) і Подольськ (11: 57-11: 58).

Назад з Одеси поїзд відправлятиметься о 15:41 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:59 із зупинками на станціях: Подольськ (17: 50-17: 51), Вапнярка (19: 06-19: 07), Жмеринка (20 : 01-20: 03), Вінниця (20: 36-20: 38), Козятин (21: 19-21: 20).

Поїзд курсуватиме складом з вагонів виробництва ПАТ «КВБЗ», а в період з 20 по 25 липня - складом виробництва «Hyundai Rotem».

Нагадуємо, що в одеському напрямку також курсує швидкісний поїзд категорії Інтерсіті + № 763/764 сполученням Київ - Одеса - Київ.

Розклад додаткового поїзда в Одесу. Фото: Розклад додаткового поїзда в Одесу. Фото: "Укрзалізниця"

1 червня "Укрзалізниця" запустила 42 поїзди, і з кожним днем напрямків, куди можна буде доїхати, стає все більше, хоча тепер пасажирам доведеться їздити за новими правилами.

"Укрзалізниця" відновила маршрут Kyiv Boryspil Express в Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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