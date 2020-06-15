"Укрзализныця" начала продавать билеты на еще четыре поезда дальнего следования

После того, как на поезде стало возможно доехать в Винницу, акционерное общество "Укрзализныця"открыло продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования "Запорожье - Ужгород", "Харьков - Ивано-Франковск", "Харьков - Ужгород" и "Киев - Херсон".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Поезда начнут курсировать с 19 июня, при этом билеты можно приобрести уже сейчас.

Также будет увеличена периодичность курсирования трех поездов:

с 18 июня поезд №106/105 "Одесса - Киев",

с 20 июня поезд №102/101 "Киев-Херсон",

с 1 июля №12/11 "Киев - Новоалексеевка" будут курсировать ежедневно.

Кроме того, для перевозки пассажиров к местам отдыха в "Укрзализныце" изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 "Киев - Измаил".

Как будут ходить поезда. Инфографика "Укрзализниця"

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов, 1 июня, перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

С 1 июня "Укрзализниця" запустила 42 поезда, и с каждым днем направлений, куда можно будет доехать, становится все больше, хотя пассажирам теперь придется ездить по новым правилам.

"Укрзализниця" возобновила курсирвоание Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь".