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15 июня 2020, понедельник, 18:38 191
Транспорт 2020-06-15T18:40:09+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" начала продавать билеты на еще четыре поезда дальнего следования

"Укрзализныця" начала продавать билеты на еще четыре поезда дальнего следования

Кира Молчанова
Укрзализниця, Укрзализныця, Билеты на поезда, Поезд, ослабление карантина
Поезд
Поезд

После того, как на поезде стало возможно доехать в Винницу, акционерное общество "Укрзализныця"открыло продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования "Запорожье - Ужгород", "Харьков - Ивано-Франковск", "Харьков - Ужгород" и "Киев - Херсон".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

 Поезда начнут курсировать с 19 июня, при этом билеты можно приобрести уже сейчас.

Также будет увеличена периодичность курсирования трех поездов:

  • с 18 июня поезд №106/105 "Одесса - Киев",
  • с 20 июня поезд №102/101 "Киев-Херсон",
  • с 1 июля №12/11 "Киев - Новоалексеевка" будут курсировать ежедневно.

Кроме того, для перевозки пассажиров к местам отдыха в "Укрзализныце" изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 "Киев - Измаил".

Как будут ходить поезда. Инфографика Как будут ходить поезда. Инфографика "Укрзализниця"

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов, 1 июня, перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

С 1 июня "Укрзализниця" запустила 42 поезда, и с каждым днем направлений, куда можно будет доехать, становится все больше, хотя пассажирам теперь придется ездить по новым правилам.

"Укрзализниця" возобновила курсирвоание Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь".

 

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"Укрзализныця" начала продавать билеты на еще четыре поезда дальнего следования
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