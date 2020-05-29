"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня

К запуску 1 июня готовы 42 поезда, и с каждым днем направлений, куда можно будет доехать, становится все больше, хотя пассажирам теперь придется ездить по новым правилам. Об этом в своем Telegram-канале написал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и опубликовал карту запущенных направлений. Он уточнил, что областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определяют, когда и какие рейсы смогут открыться. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановление сообщения. На сегодня такое решение есть у Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областей. Областные комиссии в Черновицкой и Закарпатской областях такого разрешения не дали. В Тернопольской и Хмельницкой областях позволили запустить только пригородное сообщение. С 1 июня продажу проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям: Киев – Харьков; Киев – Одесса; Киев – Константиновка; Киев – Запорожье; Киев – Покровск. Обычные поезда дальнего следования поедут по направлениям: Киев – Кривой Рог; Одесса – Харьков; Лисичанск – Киев; Днепр – Одесса; Харьков – Киев; Киев – Одесса; Киев – Кременчуг; Киев – Новоалексеевка; Киев – Константивнока; Киев – Мариуполь; Киев – Запорожье; Киев – Бердянск; Киев – Покровск; Киев – Херсон; Кривой Рог – Киев; Днепр – Киев; Сумы – Киев \/ Винница; Киев – Черкассы; Киев – Шостка; Киев – Кропивницкий. Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время. В "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.