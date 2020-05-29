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29 мая 2020, пятница, 20:07 206 Инфографика
Транспорт 2020-05-29T20:22:18+03:00
Українські Новини
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня

"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня

Кира Молчанова
Укрзализниця, Владислав Криклий, Криклий, ослабление карантина
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

К запуску 1 июня готовы 42 поезда, и с каждым днем направлений, куда можно будет доехать, становится все больше, хотя пассажирам теперь придется ездить по новым правилам.

Об этом в своем Telegram-канале написал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и опубликовал карту запущенных направлений.

Он уточнил, что областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определяют, когда и какие рейсы смогут открыться. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановление сообщения.

На сегодня такое решение есть у Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областей. Областные комиссии в Черновицкой и Закарпатской областях такого разрешения не дали. В Тернопольской и Хмельницкой областях позволили запустить только пригородное сообщение.

С 1 июня продажу проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Так, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям:

  • Киев – Харьков;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Константиновка;
  • Киев – Запорожье;
  • Киев – Покровск.

Обычные поезда дальнего следования поедут по направлениям:

  • Киев – Кривой Рог;
  • Одесса – Харьков;
  • Лисичанск – Киев;
  • Днепр – Одесса;
  • Харьков – Киев;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Кременчуг;
  • Киев – Новоалексеевка;
  • Киев – Константивнока;
  • Киев – Мариуполь;
  • Киев – Запорожье;
  • Киев – Бердянск;
  • Киев – Покровск;
  • Киев – Херсон;
  • Кривой Рог – Киев;
  • Днепр – Киев;
  • Сумы – Киев / Винница;
  • Киев – Черкассы;
  • Киев – Шостка;
  • Киев – Кропивницкий.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

В "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

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