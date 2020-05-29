"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня

К запуску 1 июня готовы 42 поезда, и с каждым днем направлений, куда можно будет доехать, становится все больше, хотя пассажирам теперь придется ездить по новым правилам.

Об этом в своем Telegram-канале написал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и опубликовал карту запущенных направлений.

Он уточнил, что областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определяют, когда и какие рейсы смогут открыться. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановление сообщения.

На сегодня такое решение есть у Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областей. Областные комиссии в Черновицкой и Закарпатской областях такого разрешения не дали. В Тернопольской и Хмельницкой областях позволили запустить только пригородное сообщение.

С 1 июня продажу проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Так, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям:

Киев – Харьков;

Киев – Одесса;

Киев – Константиновка;

Киев – Запорожье;

Киев – Покровск.

Обычные поезда дальнего следования поедут по направлениям:

Киев – Кривой Рог;

Одесса – Харьков;

Лисичанск – Киев;

Днепр – Одесса;

Харьков – Киев;

Киев – Одесса;

Киев – Кременчуг;

Киев – Новоалексеевка;

Киев – Константивнока;

Киев – Мариуполь;

Киев – Запорожье;

Киев – Бердянск;

Киев – Покровск;

Киев – Херсон;

Кривой Рог – Киев;

Днепр – Киев;

Сумы – Киев / Винница;

Киев – Черкассы;

Киев – Шостка;

Киев – Кропивницкий.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

В "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.