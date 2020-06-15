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15 июня 2020, понедельник, 06:00 1144 Инфографика
Транспорт 2020-06-15T08:00:02+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня "Укрзализниця" запускает экспресс в аэропорт "Борисполь". Как будут ходить поезда

С сегодняшнего дня "Укрзализниця" запускает экспресс в аэропорт "Борисполь". Как будут ходить поезда

Кира Молчанова
Укрзализныця, Железнодорожное сообщение, Аэропорт
Бориспольский экспресс. Фото: Укрзализныця
Бориспольский экспресс. Фото: Укрзализныця

После того, как было объявлено, что Kyiv Boryspil Express снова будет ходить в Борисполь, "Укрзализниця" рассказала своим потенциальным клиентам, по каким правилам будет ходить экспресс в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализници" в Telegram-канале.

"С 15 июня возобновляем курсирования Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь". Берегите здоровье, не забывайте о средствах защиты и планируйте путешествия!", — говорится в сообщении.

Так, экспресс будет ходить с 15 июня от железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" до аэропорта "Борисполь" по следующим правилам:

  • поезда будут останавливаться на станицах "Выдубичи" и "Дарница";
  • перед рейсами и после них поезда будут дезинфицировать;
  • бригады железнодорожников будут в масках и у них в наличии будут средства индидуальной защиты.

Кроме того, опубликовано расписание движения экспресса.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов, 1 июня, перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

С 1 июня "Укрзализниця" запустила 42 поезда, и с каждым днем направлений, куда можно будет доехать, становится все больше, хотя пассажирам теперь придется ездить по новым правилам.

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