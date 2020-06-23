Непогода оставила без электричества больше 200 населенных пунктов

Пока спасатели предупреждают о новых погодных катаклизмах, по состоянию на утро 23 июня 209 населенных пунктов в 7 областях Украины остались без света из-за шквального ветра и дождя.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Житомирская - 72, Киевская - 52, Черниговская - 29, Ивано-Франковска - 29 Черкасская - 19, Черновицкая - 5 и Кировоградская - 3", - говорится в сообщении на официальном сайте ДСНС во вторник утром.

В ведомстве напомнили, что 22 - 23 июня на территории 8 областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ровенская) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, 3 хозяйственных здания, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйств, 31 приусадебный участок, 2 улицы, 1 автомобильную дорогу сообщением «Гринява-Голошина» (протяженностью 100 м и высотой 40 см), 5 га сельхозугодий, повреждены кровли 2 школ, 2 зданий и 2 жилых домов.

Произошли 4 оползня (разрушено 1 хозяйственное здание и заблокировано 26 транспортных средства, по состоянию на 22:00 проезд возобновлен). Разрушены два пешеходных мостика. Произошел порыв дамбы № 5 на р. Черемош (протяженностью 10 м) и произошло подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 «Черновцы-Верховина» (протяженностью 50 м, проезд обеспечен). Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ДСНС откачан 4 тыс. 940 м3 воды. Всего привлекалось 527 человек и 137 единиц техники, из них от ДСНС 439 человек личного состава и 113 единиц техники.

К восстановлению электроснабжения в пострадавших областях привлечены бригады облэнерго.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупреждают, что 23 июня в Украине продолжит бушевать непогода в виде ливней и сильного ветра.

Кроме того, 23 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.