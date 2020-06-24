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24 июня 2020, среда, 17:10 82
Общество 2020-06-24T18:00:02+03:00
Українські Новини
На фоне коронавируса в Украине стали меньше болеть гриппом

На фоне коронавируса в Украине стали меньше болеть гриппом

Кира Молчанова
Грипп, ОРВИ, Коронавирус, смерть от гриппа, заболеваемость гриппом
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

В эпидсезоне 2019-2020 годов заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 9,3% до 4,9 млн человек по сравнению с эпидсезоном 2018-2019 годов. При этом коронавирус за минувшие сутки диагностировали у 940 украинцев. Таким образом, всего с начала эпидемии заболели в Украине 39 014 человек.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"С 30 сентября 2019 года до 17 мая 2020 года гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек. Для сравнения, в прошлом сезоне переболело 5,4 млн населения. Такое снижением заболеваемости можно объяснить карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19", - сказано в нем.

Отмечается, что нуждались в госпитализации160 181 человек, из которых 72% - дети до 17 лет.

"Всего за сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай, что подтверждено лабораторно методом полимеразной цепной реакции. Среди умерших было двое детей", - говорится в сообщении.

Лабораторно обследовано на грипп методом ПЦР 2743 человека, в 30,1% получены положительные результаты, в циркуляции доминировали вирусы гриппа типа A.

Подчеркивается, что эпидемический процесс по гриппу и ОРВИ характеризовался преимущественно региональным распространением и средней интенсивностью.

Как сообщали Українськi Новини,  

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 23 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 47 человек до 2 332.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 23 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 99 человек до 4 528, среди заболевших 5 медиков.

Тем временем, Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" под прием больных коронавирусной инфекцией, заболеваемость которой стремительно растет.

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