В Киевской области немного снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 23 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 47 человек до 2 332.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 24 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 332 случая заболевания коронавирусом (в т. ч. 192 детей и 440 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 47... За время пандемии умерли 47 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 533 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 197, в Софиевской Борщаговке - 65 и в Петропавловской Борщаговке - 49), в Обуховском районе - 268 случаев (наибольшее количество в Обухове - 133 и Украинке - 41).

Также 96 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 89 - в Броварском районе, 64 - в Васильковском, 59 - в Барышевском, 42 - в Вышгородском, 39 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 32 - в Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 127 случаев подтверждены в Белой Церкви, 122 - в Ирпене, 84 - в Яготине, 80 - в Броварах, 76 - в Борисполе, 57 - в Буче, 50 - в Коцюбинском, 46 - в Фастове, 41 - в Кагарлыке, 39 - в Василькове, 36 - в Вышгороде.

Всего за время пандемии выздоровели 1 147 человек (в том числе 88 детей).

На стационарном лечении находятся 263 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 2 069 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 700 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 49 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки.

Также 23 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 940 до 39 014