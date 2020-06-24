Заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась, а смертность начала падать. Данные на 24 июня

23 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 940 до 39 014, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 051 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 12,8%, количество новых летальных случаев - снизилось на 30,4%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 24 июня в Украине 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 940 новых случаев, выздоровели 453 человека, умерли 16 человек.

Таким образом, 23 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 940 против 453.

Количество новых случаев заболевания 23 июня составило 2,5% от общего количества заболевших на 22 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 24 июня составило 20 554 человек, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве (4 528), Черновицкой (4 478) и Львовской областях (4 423).

В Ривненской области зафиксированы 3 164 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 369, в Киевской - 2 332, в Ивано-Франковской области - 2 124, в Волынской - 1 955, в Харьковской - 1 891, в Тернопольской - 1 786, в Винницкой - 1 723, в Одесской - 1 370, в Житомирской -1 304 , в Днепропетровской - 1 060 случаев.

634 случая выявлено в Кировоградской области, 627 случаев - в Хмельницкой области, 614 случаев - в Черкасской области, 559 случаев - в Запорожской, 494 случая - в Черниговской, 376 случаев - в Донецкой, 368 случаев - в Николаевской, 300 случаев - в Полтавской области, 272 случая - в Сумской, 188 случаев - в Херсонской и 75 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 105-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Также Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом за сутки.