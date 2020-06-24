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24 июня 2020, среда, 16:45 1636
Общество 2020-06-24T19:00:03+03:00
Українські Новини
Из-за карантина в Украине сохраняются ограничения на операции. Какое условие для отказа в помощи

Из-за карантина в Украине сохраняются ограничения на операции. Какое условие для отказа в помощи

Кира Молчанова
Карантин, Больницы, Степанов, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Плановые операции
Максим Степанов. Фото: PR
Максим Степанов. Фото: PR

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, чтоограничения на проведение операций существуют только в областях с заполненностью больничных коек более, чем на 50%.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Ограничение единственное - если в регионе заполненность превышает 50%", - ответил он на вопрос о существовании ограничений на проведение плановых операций.

Степанов отметил, что Минздрав понимает важность проведения плановых операций нуждающимся в них больным.

Как сообщали Українськi Новини, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине.

Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" под прием больных коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в городе Галич Ивано-Франковской областизатопило районную больницу, где, в частности, лечение проходят заболевшие коронавирусной инфекцией.

23 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 940 до 39 014, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 051 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 12,8%, количество новых летальных случаев - снизилось на 30,4%.

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