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24 июня 2020, среда, 15:57 2285
Общество 2020-06-24T16:06:08+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области затопило больницу с больными коронавирусом

В Ивано-Франковской области затопило больницу с больными коронавирусом

Кира Молчанова
Ивано-Франковская область, Денис Шмыгаль, коронавирус в Ивано-Франковске, Галич
Разрушенный мост в Ивано-Франковской области. Фото: kurs.if.ua
Разрушенный мост в Ивано-Франковской области. Фото: kurs.if.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в городе Галич Ивано-Франковской областизатопило районную больницу, где, в частности, лечение проходят заболевшие коронавирусной инфекцией.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, уже проинспектирована равнинная часть территории, далее планируется проинспектировать горный район и после обеда пройдет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будут приниматься необходимые для преодоления последствий стихии решения.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль отбыл в Ивано-Франковскую область для координации действий по преодолению последствий непогоды.

Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 

Кроме того, вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.

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