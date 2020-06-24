Во Львове возобновили работу заведений общепита и фитнес-клубов

Львов возобновил работу заведений общественного питания и фитнес-клубов, в то время, как Киев вводит новые послабления карантина. Об этом говорится в сообщении на странице мэра Львова Андрея Садового в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям возобновила работу: заведений общественного питания в помещении - до 10 клиентов; спортивных и фитнес-клубов - до 10 посетителей", - написал он. Согласно сообщению, владельцы этих заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников. Садовой сообщил, что такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация остается сложной, а адаптивный карантин будет продлен до 31 июля. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве разрешили открыться кинотеатрам, театрам, музеям. Посетители должны быть в течение всего времени в защитных масках, или респираторах, чтобы они прикрывали нос и рот.Ранее аэропорт во Львове возобновил прием и отправку международных рейсов.