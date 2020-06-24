Киев вводит новые послабления карантина. Открываются рестораны, кафе, кинотеатры и бассейны

Киевская городская государственная администрация (КГГА) разрешила работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов, в то время, как Украина уже 105 день на карантине.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Правительство разрешило и власть, согласно этому, издала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними", - сказал Кличко.

По словам мэра, комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения.

Вместе с тем город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

"Подчеркну: в случае ухудшения эпидемической ситуации Киев вернется к ограничениям. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.

Ранее Кличко допускал, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям.