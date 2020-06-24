В Киеве бассейны возобновили работу: кто может посещать

В то время, как во время карантина в Киеве полностью возобновили работу заведения общественного питания, киевские власти разрешили возобновить работу бассейнов. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

В Киеве уже возобновили работу бассейны.

Посещать бассейны разрешается только индивидуально.

Также бассейны могут посещать воспитанники спортивных школ, центров олимпийской подготовки, учащиеся и студенты учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше (по соблюдению противоэпидемических ограничений).

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве разрешили проводить массовые культурно-художественные мероприятия с соблюдением карантинных ограничений.

Виталий Кличко допускает, что в Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом.

В Офисе президента предполагают, что из-за высокого количества больных коронавирусом, могут ввести строгий карантин в Украине.