От коронавируса в мире выздоровели 5 млн человек

По состоянию на утро 24 июня в мире коронавирусом инфицированы 9 359 279 человек. Из них 5 046 272 человека преодолели коронавирусную инфекцию, умерли 479 879 больных. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Активными остаются 3 833 128 случаев инфицирования.

В тройке лидеров по-прежнему остаются США, Бразилия и Россия. Больше всего случаев зафиксировано в США - 2 миллиона 424 тысячи, в Бразилии - 1 миллион 151 тысячу, в России - 599 тысяч случаев соответственно. Больше всего умерших в США — 123 тысячи человек.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз может заблокировать границы для американцев, россиян и бразильцев.

Тем временем, Украина бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Также Всемирная организация здравоохранения назвала препарат Дексаметазон самым успешным среди всех, что проходили испытания против коронавируса.

Однако медики и ученые предупредили, что использование Дексаметазона может привести к смертельным побочным эффектам для тех, кто кто болеет легкой или средней формой.