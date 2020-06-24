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24 июня 2020, среда, 09:17 710
Мир 2020-06-24T11:00:05+03:00
Українські Новини
От коронавируса в мире выздоровели 5 млн человек

От коронавируса в мире выздоровели 5 млн человек

Елизавета Кесельман
США, Россия, Бразилия, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 24 июня в мире коронавирусом инфицированы 9 359 279 человек. Из них 5 046 272 человека преодолели коронавирусную инфекцию, умерли 479 879 больных. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Активными остаются 3 833 128 случаев инфицирования.

В тройке лидеров по-прежнему остаются США, Бразилия и Россия. Больше всего случаев зафиксировано в США - 2 миллиона 424 тысячи, в Бразилии - 1 миллион 151 тысячу, в России -  599 тысяч случаев соответственно. Больше всего умерших в США — 123 тысячи человек.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз может заблокировать границы для американцев, россиян и бразильцев

Тем временем, Украина бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Также Всемирная организация здравоохранения назвала препарат Дексаметазон самым успешным среди всех, что проходили испытания против коронавируса. 

Однако медики и ученые предупредили, что использование Дексаметазона может привести к смертельным побочным эффектам для тех, кто кто болеет легкой или средней формой. 

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