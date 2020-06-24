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24 июня 2020, среда, 09:00 172
Общество 2020-06-24T09:11:31+03:00
Українські Новини
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом за сутки. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус_Инфо". 

Так, сообщается, что за последние сутки COVID-19 заболели 940 человек.

"Из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество больных увеличилось втрое. Помните: 940 - это не просто цифры. За каждой из них - жизнь человека", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 105-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Также по состоянию на 23 июня 14 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с понедельника, 22 июня; по сравнению с данными на 22 июня в список не соответствующих критериям попала Киевская область, Черниговская область признана соответствующей критериям.

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