подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 18:57 79
Америка 2020-06-19T20:00:01+03:00
Українські Новини
США начинает открывать границы: правила въезда для украинцев

США начинает открывать границы: правила въезда для украинцев

Ольга Фандорина
США, Коронавирус, въезд в США, Коронавирус в США
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Посольство США в Украине разъяснило, каких правил должны придерживаться украинцы, чтобы и разрешили въезд в Штаты. Правила были опубликовано в Twitter в пятницу, 19 июня.

Попасть в США смогут украинцы, имеющие действительную визу и находящиеся в течение 14 дней в Украине или другой разрешенной стране. В частности, украинцы не смогут попасть в США транзитным рейсом через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию и еще ряд стран, на которые распространяются связанные с COVID-19 ограничения.

"Действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (обладателей "зеленой карты"), которые желают поехать домой из Украины", - добавили в посольстве.

В связи с пандемией США ввели ограничения на въезд иностранцев, которые в ближайшие две недели находились в странах со значительным распространением COVID-19. В этот список вошли страны ЕС.

А тем временем, пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война.

Ранее Трамп выражал надежды на то, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек. 

Больше новостей о: США Коронавирус въезд в США Коронавирус в США

Десантный корабль США зашел в Черное море для повы...
Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса...
В мире продолжает увеличиваться количество случаев...
В США Санта-Клаусу и его оленям выдали разрешение ...
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
Испания вводит тройной контроль для туристов в аэропортах из-за коронавируса 20:08
В ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек 19:57
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном о авиакатастрофе МАУ 19:25
Работодатели и профсоюзы призвали правительство не принимать несбалансированное решение об отказе в поддержке химпрома 19:21 Документ
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok