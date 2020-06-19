США начинает открывать границы: правила въезда для украинцев

Посольство США в Украине разъяснило, каких правил должны придерживаться украинцы, чтобы и разрешили въезд в Штаты. Правила были опубликовано в Twitter в пятницу, 19 июня.

Попасть в США смогут украинцы, имеющие действительную визу и находящиеся в течение 14 дней в Украине или другой разрешенной стране. В частности, украинцы не смогут попасть в США транзитным рейсом через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию и еще ряд стран, на которые распространяются связанные с COVID-19 ограничения.

"Действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (обладателей "зеленой карты"), которые желают поехать домой из Украины", - добавили в посольстве.

В связи с пандемией США ввели ограничения на въезд иностранцев, которые в ближайшие две недели находились в странах со значительным распространением COVID-19. В этот список вошли страны ЕС.

А тем временем, пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война.

Ранее Трамп выражал надежды на то, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек.