Китай тестирует 6 потенциальных вакцин от коронавируса, но все безуспешно

В то время, как ученые заявили о "волшебных" свойствах дексаметазона против коронавируса, в Китае безрезультатно проходят клинические испытания вакцини от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации ведомства, Китай дал разрешение тестировать на людях вероятную вакцину от коронавируса, которую разработала частная компания в сотрудничестве с Китайской академией наук, однако пока ни одна попытка тестирования вакцин в стране не имела успешного результата.

Вакцина была разработана при поддержке Института микробиологии компанией Chongqing Zhifei Biological Products. Как отмечается, исследователи уже завершили необходимые этапы перед началом тестирования препарата на людях.

Производители тестируют шесть экспериментальных вакцин на людях, еще более десяти вакцин находятся на разных стадиях исследований.

Пока ни одна из разработок не прошла через широкомасштабные клинические испытания, необходимые для выпуска препарата на потребительский рынок.

Как сообщали Українські Новини, по мнению ученых, использование дексаметазона можнт привести к убийственным побочным эффектам.

Также медики предполагают, что коронавирус может никогда не исчезнуть даже с появлением вакцины от коронавируса.