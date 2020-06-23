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23 июня 2020, вторник, 23:19 359
Кабмин 2020-06-23T23:30:01+03:00
Українські Новини
Переводить школы на обязательное дистанционное обучение не будут, - Минобразования

Переводить школы на обязательное дистанционное обучение не будут, - Минобразования

Надежда Комендантова
Минобразования, Карантин, дистанционное обучение, Любомира Мандзий
Школа.
Школа.

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, которая ранее сообщила, что Кабинет Министров еще не принял решение относительно обучения в школах с 1 сентября из-за непредсказуемой эпидемиологической ситуации в стране, заявила, что Министерство образования и науки не будет переводить школы на обязательное дистанционное обучение.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"МОН не будет переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения. Решение о том, безопасно ли будет ученикам возвращаться за парты 1 сентября, будут принимать Комиссия ТЭБ и ЧС и Главный государственный санитарный врач на основе эпидемиологической ситуации и не раньше августа, ближе к старту учебного года", - отметила Мандзий.

Министерство также систематизирует опыт образовательного процесса с использованием дистанционных технологий во время карантина в марте-мае 2020 года.

Министерство намерено обновить законодательство, чтобы ученикам, учителям и директорам было понятно, как работать во время карантина и в условиях пандемии.

В частности, это касается Положения о дистанционной форме получения общего среднего образования, проект которого предложен для общественного обсуждения.

Документ имеет целью урегулировать особенности дистанционного обучения именно в учреждениях общего среднего образования, в частности, на основе опыта, полученного во время дистанционного обучения на карантине.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля.

Ранее Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году. Кроме того, госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО

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