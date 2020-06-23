Переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання не будуть, - Міносвіти

Через непередбачувану епідеміологічну ситуацію в країні Міністерство освіти і науки не буде переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання в той час, як Кабінет Міністрів ще не прийняв рішення щодо навчання в школах з 1 вересня.

Про це сказала тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"МОН не буде переводить школи на обов'язкову дистанційну форму навчання. Рішення про те, чи безпечно буде учням повертатися за парти 1 вересня, будуть приймати Комісія ТЕБ та НС та Головний державний санітарний лікар на основі епідеміологічної ситуації і не раніше серпня, ближче до старту навчального року", - зазначила Мандзій.

Міністерство також систематизує досвід освітнього процесу з використанням дистанційних технологій під час карантину у березні-травні 2020 року.

Міністерство має намір оновити законодавство, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину і в умовах пандемії.

Зокрема, це стосується Положення про дистанційну форму отримання загальної середньої освіти, проєкт якого запропонований для громадського обговорення.

Документ має на меті врегулювати особливості дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти, зокрема, на основі досвіду, отриманого під час дистанційного навчання на карантині.

Як повідомляли Українські Новини, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО.

До цього президент Володимир Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл в 2020 році.