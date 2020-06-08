Германия не будет эвакуировать граждан, заразившихся коронавирусом в отпуске

В отличие от Кипра, где заявили, что будут оплачивать все расходы туристов, которые заразились коронавирусной инфекцией в отпуске, Германия заявила, что не будет эвакуировать своих граждан, которые "подхватили" COVID-19 во время отдыха заграницей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее Германия призвала своих граждан воздержаться от столь рискованных поездок заграницу для отпуска.

Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, расчитывать на эвакуацию граждане Германии не должны.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию", - сказал министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июня.

"Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих", - подчеркнул Маас.

Правительство надеется на целесообразность и осторожность своих жителей при выборе места для отдыха.

Как сообщали Українські Новини, Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании.