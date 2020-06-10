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10 июня 2020, среда, 15:02 1019
Европа 2020-06-10T15:45:02+03:00
Українські Новини
Германия посоветовала не ездить в Украину до осени

Германия посоветовала не ездить в Украину до осени

Ольга Фандорина
Германия, ФРГ, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире, Закрытие границ
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

Правительство Германии не будет эвакуировать граждан, заразившихся коронавирусом в отпуске, и на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 рекомендовало отказаться поездок в Россию, Украину, Беларусь и еще более 160 стран за пределами Европейского Союза до конца лета. Об этом сообщает DW.

В принятом правительством решении отмечается, что возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию коронавируса. При этом будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.

Согласно решению, принятому кабинетом в Берлине в среду, 10 июня, срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.

Как сообщали Українські Новини, Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании. 

В отличие от Польши, где власти задумываются над возвращением карантинных ограничений, Германия практически вышла из карантина. В стране открылись рестораны и бары, а также границы с ближними странами.

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