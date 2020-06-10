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10 июня 2020, среда, 20:30 156
Европа 2020-06-10T21:15:01+03:00
Українські Новини
Германия окончательно отменит пограничный контроль на следующей неделе

Германия окончательно отменит пограничный контроль на следующей неделе

Елизавета Кесельман
Германия, пограничный контроль, коронавирус в Германии, открытие границ
Германия. Фото: pixabay
Германия. Фото: pixabay

В Германии, где власти посоветовали не ездить в Украину до осени, заявили о том, что окончательно снимут пограничный контроль с соседними странами с 15 июня. Об этом передает издание Bild. 

Об этом в среду, 10 июня сообщил глава МИД Хорст Зеехофер. В частности, Германия дня прекратит контроль на границах, введенный из-за пандемии коронавируса.

Позитивное развитие пандемии коронавируса допускает такие коррективы, сказал министр. "Это означает, что свобода передвижения восстанавливается в пределах Европы", - заявил министр.

Речь идет о внутреннем пограничном контроле с такими странами, как: Австрия, Швейцария, Франция и Дания. Для тех, кто прибывает из Испании, это произойдет с 21 июня.

Почти во всех федеральных землях действует требование помещать в карантин граждан тех стран ЕС, где число новых заражений превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Исключение – Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия.

Как сообщали Українські Новини, ранее правительство Германии заявило, что не будет эвакуировать своих граждан, которые заразились коронавирусом в отпуске. 

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