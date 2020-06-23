Разумков рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что 15-17 депутатов переболели коронавирусной инфекцией, в то время, как всего в Украине зафиксировали 38 074 случаев заражения COVID-19.

Об этом он сказал в интервью "UA: Українське радіо", передают Українськi Новини.

"Переболело вообще где-то людей 15-17", - сказал председатель парламента.

При этом, по его словам, на данный момент еще 2 депутата Рады находятся на лечении.

"Сегодня где-то 2 человека еще болеют, имею в виду народных депутатов", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков не планирует уходить в отпуск летом.

Ранее в ответе на запрос Українських Новин сообщалось, что Аппарат Верховной Рады не владеет информацией о количестве лечащихся от коронавирусной инфекции COVID-19 или находящихся в самоизоляции депутатов парламента и сотрудников аппарата.

Также в Верховной Раде хотят тратить деньги из фонда борьбы с коронавирусом на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.