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23 июня 2020, вторник, 10:12 119
Общество 2020-06-23T10:12:51+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки вдвое выросла смертность от коронавируса

В Украине за сутки вдвое выросла смертность от коронавируса

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

22 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 833 до 38 074, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 1 035 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 22,3%, количество новых летальных случаев - в 2,3 раза.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 23 июня в Украине 38 074 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 833 новых случаев, выздоровели 314 человек, умерли 23 человека.

Таким образом, 22 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 833 против 314.

Количество новых случаев заболевания 22 июня составило 2,2% от общего количества заболевших на 21 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 23 июня составило 20 083 человека, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве (4 429), Черновицкой (4 419) и Львовской областях (4 220).

В Ривненской области зафиксированы 3 038 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 291, в Киевской - 2 285, в Ивано-Франковской области - 2 091, в Волынской - 1 894, в Харьковской - 1 844, в Тернопольской - 1 744, в Винницкой - 1 690, в Одесской - 1 333, в Житомирской - 1 295, в Днепропетровской - 1 049.

631 случай выявлен в Кировоградской области, 622 случая - в Хмельницкой области, 605 случаев - в Черкасской области, 555 случаев - в Запорожской, 485 случаев - в Черниговской, 368 случаев - в Донецкой, 366 случаев - в Николаевской, 296 случаев - в Полтавской области, 263 случая - в Сумской, 188 случаев - в Херсонской и 73 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника в Одессе ужесточили карантин.

Ранее в Киеве провели рейды и оштрафовали 17 заведений за нарушение правил карантина.

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