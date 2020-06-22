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22 июня 2020, понедельник, 17:25 37
Экономика 2020-06-22T18:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась: курс нацвалюты на межбанке после выходных

Гривна укрепилась: курс нацвалюты на межбанке после выходных

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 1 коп. в понедельник укрепился на 5 коп. до 26,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,69-26,72 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,66-26,68 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,67-26,69 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Тем временем, Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

 

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