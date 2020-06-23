Доллар продолжает падать, а евро подорожал. Курс валют на 23 июня

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 июня на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,38 коп. до 29,6212 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,50 коп. до 30,0985 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,5615 26,7952 29,6212 30,0985 3,32 3,94 Максимальный 26,6500 27,0000 29,9300 30,6000 3,76 5,00 Минимальный 26,3500 26,7000 29,3000 29,8900 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, в середине лета специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD). Кроме того, они считают, что в конце 2020 года прежние прогнозы будут такими же.

Также в связи с тем, что доллар может подскочить осенью, экономисты советуют пока не продавать валюту.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH/USD.