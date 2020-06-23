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23 июня 2020, вторник, 12:57 414
Общество 2020-06-23T13:02:01+03:00
Українські Новини
В Украине больше половины областей не готовы к смягчению карантина

В Украине больше половины областей не готовы к смягчению карантина

Анна Рудык
Минздрав, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

По состоянию на 23 июня 14 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с понедельника, 22 июня; по сравнению с данными на 22 июня в список не соответствующих критериям попала Киевская область, Черниговская область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствуют Закарпатская (57,83%) и Черновицкая (54,23%) области.

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Днепропетровская (20,03), Донецкая (21,25), Луганская (18,68), Николаевская (14,37), Одесская (19,44) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,32%), Закарпатская (15,47%), Львовская (22,30%), Ривненская (19,02%) и Черновицкая (12,21%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Житомирская (20,38%), Закарпатская (32,47%), Ивано-Франковская (31,80%), Киевская (11,72%), Одесская (85,81%), Ривненская (29,86%), Тернопольская (22,03%) и Черновицкая (16,31%) области.

В Киеве заполненность составляет 44,22%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 93,67, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,84%, динамика составляет -3,21%.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 833 до 38 074, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 1 035 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 22,3%, количество новых летальных случаев - в 2,3 раза.

Также на свадьбу на карантине приглашать можно не больше десяти гостей.

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