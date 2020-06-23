В МАУ не знают причину гибели 13 из 38 погибших на борту самолета щенков

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявляет, что причина гибели животных в ходе выполнения рейса из Киева в Торонто (Канада) 13 июня не установлена, при этом отстранен руководитель дирекции по грузовым перевозкам и логистике.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"К сожалению, причина гибели животных не установлена. Основанием для ее установки является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой", - сказано в нем.

В то же время в авиакомпании начато собственное служебное расследование, в ходе которого отстранили руководителя дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению МАУ наложила эмбарго на перевозку животных воздушными судами Boeing 767 с 19 июня.

Отмечается, что МАУ регулярно проходит аудит IOSA по стандартам безопасности полетов и стандартов, регулирующих, в том числе перевозки животных, и регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Израиль.

Авиакомпания отметила, что все животные имели коммерческое назначение и 1 животное летело с пассажиром.

Согласно сообщению, перевозка породистых щенков, особенно брахоцефалов, к которым относятся в том числе французские бульдоги, имеет определенные риски, которые знают и понимают владельцы данных животных.

МАУ констатировала, что 559 собак и 89 котов отправлялись грузоотправителями как коммерческий живой груз, они находились в 337 клетках.

Размещение животных в клетках более 1 разрешается, если они могут свободно двигаться и перемещаться.

Перевозка большого количества животных стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным, количество пассажиров на рейсе составило 92 при 272 доступных пассажирских креслах.

"Грузовой отсек самолета B767 вследствие малого количества пассажиров имел свободные емкости. Грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек) полностью вентилируются и являются температурно регулируемыми, что обеспечивается конструктивом воздушного судна. Поэтому любые манипуляции об отсутствии воздуха либо нерабочих системах кондиционирования исключаются авиакомпанией", - прокомментировала МАУ.

МАУ подчеркнула, что состояние животных во время перелета обусловлено большим количеством факторов, в том числе условиями транспортировки и содержания животных до передачи авиакомпании от грузоотправителей.

Как сообщали Українськi Новини, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская считает, что 500 щенков, 38 из которых погибли на рейсе "Киев - Торонто", который осуществлялся авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ), переправляли заводчики, чтобы продать в Канаде за большие деньги.

Ранее Минюст ранее отобрал у хозяина собаку за долги и продал ее с аукциона.