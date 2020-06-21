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21 июня 2020, воскресенье, 14:15 464
Силовые структуры 2020-06-21T14:30:02+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать дело о гибели 38 щенков на рейсе МАУ "Киев – Торонто"

Полиция начала расследовать дело о гибели 38 щенков на рейсе МАУ "Киев – Торонто"

Ирина Николенко
Животные, МАУ, Нацполиция, Жестокое обращение с животными
Нацполиция открыла уголовное дело о гибели 38 щенков. Фото: pixabay
Нацполиция открыла уголовное дело о гибели 38 щенков. Фото: pixabay

Полиция Киевской области расследует гибель 38 щенков на рейсе "Торонто – Киев", который осуществлялся авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

"В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс, сообщением "Киев – Торонто", где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания", – говорится в сообщении.

Полиция установила, что данный рейс перевозил 92 пассажира и 3 тонны грузов, включая животных.

"По данному факту полиция Киевской области по процессуальному согласованию прокуратуры города Борисполь открыла уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, ст. 299 Уголовного кодекса Украины", – сообщает полиция.

Следствие должно установить условия транспортирования животных и причины, которые могли бы повлечь гибель щенков.

Авиакомпания МАУ выражает свои соболезнования в связи с гибелью животных и работает с местными властями для выяснения ситуации и недопущения подобного в дальнейшем.

Как сообщали Українськi Новини, ранее президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что авиакомпания намерена закрыть продажу билетов до 1 августа.

Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

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