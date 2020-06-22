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22 июня 2020, понедельник, 21:00 72
Общество 2020-06-22T21:08:48+03:00
Українські Новини
Смерть щенков на рейсе МАУ. Животных переправляли для продажи в Канаде

Смерть щенков на рейсе МАУ. Животных переправляли для продажи в Канаде

Елена Новикова
МАУ, щенки, зоозащитники, Жестокое обращение с животными, Ася Серпинская, Зоозащитница, Смерть щенков, Киев - Торонто
Щенок. Фото: pixabay
Щенок. Фото: pixabay

Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская считает, что 500 щенков, 38 из которых погибли на рейсе "Киев - Торонто", который осуществлялся авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ), переправляли заводчики, чтобы продать в Канаде за большие деньги, в то время, как полиция начала расследовать дело о гибели 38 щенков на этом рейсе.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"С вероятностью 99%, это заводчики, которые хотели большую партию собак переправить в Канаду, чтобы там продать за большие деньги. Это заводчики, у которых нет лицензии, потому что у нас она не предусмотрена по закону, как-нибудь напихали, чтобы подешевле переправить в Канаду этих несчастных собак, не позаботившись о воде и всех необходимых условиях", - сказала она.

Зоозащитница отметила, что если и переправлять животных, то их нужно обеспечить водой, а также содержать в помещении, которое хорошо проветривается, там должна быть вентиляция.

"Я думаю, что это коммерция, потому что зоозащитники не оперируют таким количеством животных. И они в основном занимаются бездомными животными, которых нужно спасать &ndash; на улице от автомобилей, от жестокости людей, догхантеров, отравления и так далее&hellip; Это, скорее всего, заводчики, которые нелегально разводят. За границей породистые животные очень дорогие &ndash; в 10 или даже 20 раз дороже, чем у нас", - отметила она.

Также Серпинская сказала, что животных обычно перевозят в небольшом количестве.

"Бывает, некоторые организации по защите животных переправляют бездомных животных из Украины в другие страны, где гуманно относятся к животным. Но не в таких количествах, может 2-5 собак. В основном, их в Европу переправляют: Германию, Польшу, Австрию. Но это единичные случаи, и там маленькое количество животных. Это бездомные собачки, которых наши граждане не хотят приютить у себя дома. А в Европе люди более склонны брать собак из приютов, чем породистых. Поэтому, они готовы брать собак, которых доставляют зоозащитные организации из Украины", - отметила она.

Также зоозащитница сказала, что впервые слышит, чтобы доставляли животных в Канаду, еще и в таком количестве.

"Это очень сложно, это угрожает жизни животных. Как это может быть? За это должны нести ответственность. Нужно, чтобы и канадская полиция подняла данный вопрос. Там законы о защите животных более действенные, чем у нас", - считает она.

Помимо этого, она отметил, что статус животного в Гражданском кодексе Украине обозначен как вещь.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст ранее отобрал у хозяина собаку за долги и продал ее с аукциона.

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