Рейтинг Зеленского за полтора месяца упал на 3,3%

37,6% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 16,2% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 13,2% - сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства. Таким образом, рейтинг Зеленского за полтора месяца понизился на 3,3% (с 40,9% по состоянию на конец апреля).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого из предложенных кандидатов они проголосовали бы, если бы выборы Президента проходили сейчас (в конце мая - в начале июня).

Среди тех, кто голосовал бы и определился с кандидатом, 37,6% отдали бы голос Зеленскому, 16,2% - Порошенко, 13,2% - Бойко, 8,7% - председателю фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлии Тимошенко, 6,8% - председателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, по 4,4% - председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко и председателю Радикальной партии Олегу Ляшко, 3% - депутату от фракции "Голос" в парламенте Святославу Вакарчуку и 2% - бывшему депутату Верховной Рады Александру Вилкулу (Оппозиционный блок).

3,6% опрошенных отдали бы голос другим кандидатам, однако каким именно - не уточняется.

Опрос проводился 24 мая - 4 июня среди 4 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу КМИС, проведенному в конце апреля, 40,9% опрошенных КМИС проголосовали бы за Зеленского, 15,7% - за Порошенко, 9,2% - за Смешко на выборах Президента.

Тем временем, 20% украинцев, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают лучшим Президентом Леонида Кучму (1994-2005).