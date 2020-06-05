Рейтинг Зеленского обвалился на 1,7% за неделю

Рейтинг Зеленского обвалился за неделю, с 26 по 30 апреля за него бы проголосовали 40,9% респондентов опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), ранее с 17 по 25 апреля за него бы отдали голоса 42,6% украинцев, рейтинг бывшего Президента Петра Порошенко составляет 15,7%, а председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 9,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого из 8 предложенных кандидатов они проголосовали бы, если бы выборы Президента проходили сейчас (в конце апреля).

Среди тех, кто голосовал бы и определился с кандидатом, 40,9% отдали бы голос Зеленскому, 15,7% – Порошенко, 9,2% – Смешко, 8,9% – сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа "За життя" в Верховной Раде Юрию Бойко, 8,7% – председателю фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлии Тимошенко, 6,4% – председателю политсовета "За життя" Виктору Медведчуку, 4% – председателю Радикальной партии Олегу Ляшко, 1,5% – депутату от фракции "Голос" в парламенте Святославу Вакарчуку.

4,8% опрошенных отдали бы голос другим кандидатам, однако каким именно – не уточняется.

Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщали Українськi Новини, в случае президентских выборов, за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг".

20% украинцев, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают лучшим Президентом Леонида Кучму (1994-2005).