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14 мая 2020, четверг, 12:42 147 Документ
Политика 2020-05-14T12:42:01+03:00
Українські Новини
Вопреки обещанию Зеленского в ЦИКе начислили по 300 тыс. гривен зарплаты за апрель

Вопреки обещанию Зеленского в ЦИКе начислили по 300 тыс. гривен зарплаты за апрель

Виолетта Чайковская
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ЦИК. Фото: Українське Фото
ЦИК. Фото: Українське Фото

Несмотря на обещание Владимира Зеленского, что в ЦИК подтянут пояса и ограничат зарплаты 47 тысячами гривен, заработная плата руководства Центральной избирательной комиссии за апрель уменьшилась примерно на 30% до 300-325 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует ответ секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

В нем напоминается, что Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, согласно которым с апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц бюджетных учреждений начисляется в размере не более 10 минимальных зарплат – 47 230 гривен.

Однако в указанном максимальном размере не учитываются суммы помощи по временной нетрудоспособности, помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Среди 17 членов ЦИКа за апрель только двум было начислено по 47 230 гривен зарплаты.

Остальным 15 членам комиссии было начислено от 244,6 тыс. до 361,6 тыс. гривен зарплаты за апрель.

Такая сумма вышла в результате выплаты материальной помощи на оздоровление и использования части отпуска.

Так, председателю ЦИКа Олегу Диденко за апрель было начислено 321 815 гривен: 248,3 тыс. материальной помощи, 28,5 тыс. зарплаты за время пребывания в отпуске и 44 981 гривну ограниченной суммы должностного оклада и надбавок.

Если бы зарплата не ограничивалась, то за счет полной суммы оклада и  надбавок Диденко было бы начислено 463 492 гривны за апрель.

Соответственно, его зарплата уменьшилась на 141 677 гривен или 30,6%.

Заместитель председателя ЦИКа Сергей Дубовик мог заработать 472 тыс. гривен за апрель, однако из-за ограничения зарплаты на 147 тыс. гривен, или 31,1%, ему было начислено 325 тыс. гривен: 251,4 тыс. матпомощи, 28,6 тыс. отпускных и 45 тыс. оклада и премий.

Зампредседателя ЦИКа Виталий Плукарь заработал 308,2 тыс. за апрель (241,1 тыс. матпомощи, 26,6 тыс. за время отпуска, 40,5 тыс. оклад и премии), что на 118,2 тыс., или 27,7%, меньше, чем могло ему быть начислено – 426,4 тыс. гривен.

У секретаря комиссии Елены Гатауллиной зарплата за апрель сократилась на 25% - ей было начислено 300 тыс. из 398 тыс. заработанных – 224,4 тыс. матпомощи, 32,9 тыс. отпускных и 42,7 тыс. оклада и премий.

Как сообщали Українськi Новини, из-за необходимости средств на борьбу с коронавирусом финансирование местных выборов сократили в два раза.

Также Верховная Рада урезала чиновникам зарплату на карантине. Сам спикер парламента получил 90 тыс. зарплаты и депутатских за апрель.

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